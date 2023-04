Iveco consegna due S-Way alla Scuderia Ferrari

Due S-Way si uniranno alla flotta di veicoli Iveco forniti alla Scuderia Ferrari e verranno utilizzati per il trasporto delle vetture e delle attrezzature di Formula 1 sui circuiti di gara del mondiale.

La cerimonia di consegna dei due veicoli si è svolta presso il circuito Ferrari di Fiorano, in presenza di Luca Sra, President Truck Business Unit Iveco Group, e Laurent Mekies, Direttore Racing Scuderia Ferrari - Responsabile Area Pista.

"L'associazione del nostro marchio a una tale leggenda dello sport - ha affermato Luca Sra - è per noi motivo di orgoglio.

Negli ultimi 20 anni, abbiamo collaborato con Ferrari, che ha fatto affidamento sui nostri potenti e affidabili veicoli per la logistica e la movimentazione delle sue risorse più importanti".

I due S-Way, dotati di una speciale livrea, ampliano la flotta di mezzi Iveco forniti a Scuderia Ferrari. I veicoli saranno utilizzati per il trasporto delle auto e delle attrezzature di Formula 1 sui circuiti di gara del mondiale.

L'Iveco S-Way è un autocarro pesante progettato per offrire un pacchetto completo di funzionalità e servizi incentrati sul conducente, sulla sostenibilità e su un livello avanzato di innovativi servizi di connettività personalizzati.