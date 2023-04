Giubileo: sì a convenzione Roma-Anas per rifacimento strade

È stato approvato oggi dalla Giunta lo schema di Convenzione tra Roma Capitale, Città metropolitana e Anas per la manutenzione straordinaria della viabilità principale delle strade di penetrazione. Con 200 milioni di euro di fondi giubilari, le consolari saranno sottoposte a un importante rifacimento della pavimentazione e delle principali infrastrutture stradali. Lo rende noto il Campidoglio.

Anas sarà stazione appaltante per la redazione, approvazione, e realizzazione dei progetti e dei lavori, dopo la condivisione con Roma Capitale e Città Metropolitana che assicureranno ogni necessario supporto nelle fasi di esecuzione della Convenzione, non ultimo, quello di coordinare gli interventi sulla pavimentazione stradale con quelli delle reti dei sottoservizi.

I cantieri avranno inizio nel corso dell'estate e termineranno per il Giubileo. Tra le principali strade che faranno parte dell'iniziativa, che in ogni caso riguarderà tutti i quadranti di Roma, ci sono via Braccianese, via Portuense, via Nomentana, via Laurentina, via Prenestina, via Ostiense, via Tuscolana e anche molte vie più centrali.

Gli interventi di Roma Capitale verranno effettuati in orario notturno, tra le 21 e le 6, seguendo un cronoprogramma puntuale e per limitare ogni possibile disagio ai cittadini. Inoltre, i lavori saranno condotti, dove possibile, in restringimento di carreggiata o senso unico alternato, garantendo la transitabilità sulle strade interessate.

"Approviamo un altro tassello fondamentale dell'opera di riqualificazione dedicata all'intera viabilità principale romana, a partire dalle zone più lontane dal centro storico - ha sottolineato il sindaco Roberto Gualtieri - Riqualifichiamo in profondità tante arterie strategiche, sia in ingresso che in uscita dalla città, proprio considerando i flussi straordinari di arrivi che ci attendono. Con Anas e la Città Metropolitana - ha proseguito - mettiamo 200 milioni di euro di fondi per il Giubileo su un lavoro decisivo che si affianca anche ai tanti interventi già portati avanti dal Csimu e dai Municipi su tutto il resto della viabilità; un piano senza precedenti - ha concluso - per rendere tutte le strade della Capitale finalmente scorrevoli e sicure". "Aggiungiamo ulteriori strade al piano di riqualificazione iniziato con la Giunta Gualtieri - ha detto - l'assessora ai Lavori pubblici Ornella Segnalini - In questo caso specifico l'intesa con Città metropolitana ci permette di allargare ulteriormente il campo di azione, intervenendo sulle strade che portano a Roma, con i flussi di pellegrini particolarmente rilevanti. Siamo già intervenuti su circa 200 chilometri di viabilità principale in soli 18 mesi, contiamo per la fine del mandato di portare a termine il piano delle strade principali in carico al Csimu (il dipartimento della manutenzione urbana, ndr), cioè quelle più trafficate e per questo anche più pericolose. A fine mandato tutti gli 800 chilometri di arterie di Roma saranno completamente riqualificati".