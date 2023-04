Formula E: al via vendita biglietti per la tappa di Roma

Aprono oggi, a meno di tre mesi dalla doppia tappa romana del Campionato Mondiale ABB FIA Formula E, le vendite dei biglietti del 2023 Hankook Rome E-Prix in programma sabato 15 e domenica 16 luglio sul circuito cittadino dell'EUR.

Il 2023 Hankook Rome E-prix, penultima tappa del Campionato, si svolgerà appena due settimane prima della finale di Londra e sarà decisivo per l'assegnazione del titolo 2023.

Gli spettatori avranno dunque la possibilità di assistere, proprio nella cornice dell'Eur, alla proclamazione del vincitore della Stagione 9.

La gara di quest'anno sarà ancora più speciale, poiché segna il debutto in Italia delle squadre corse Maserati e McLaren e della nuova monoposto GEN3, la vettura elettrica più veloce, leggera, potente ed efficiente mai costruita. I biglietti per il 2023 Hankook Rome E-Prix sono in vendita su Ticket One, con prezzi che vanno da 52 a 132 euro per le tribune. Gli appassionati possono scegliere di guardare la gara dalle tribune A, che si affacciano sull'Attack Mode, o dalla tribuna B, spostata all'interno del tracciato, ma sempre con vista sulla partenza della gara. Per coloro che cercano un'esperienza premium, il biglietto da 132 euro include una esperienza esclusiva il venerdì pre-gara. Inoltre, la Green Arena, un'area in piedi e con una vista parzialmente ombreggiata su tre curve, sarà disponibile a soli 30,50 euro. Altra grande novità è la possibilità di acquistare un biglietto "prato" a soli 5,50 euro, che offre l'accesso all'Allianz Fan Village, spostato nel parco Ninfeo e in Piazzale Agricoltura, direttamente nel cuore dell'evento. Nell'Allianz Fan Village, i tifosi potranno assistere tramite maxischermi ai commenti in diretta delle gare e alle interviste ai piloti dalla pit lane. All'interno della Gaming Arena, invece, coloro che vorranno farlo potranno sfidarsi e gareggiare su simulatori.