Citroën alla Milano Design Week con Oli

Anche Citroën è tra le case automobilistiche protagoniste della Milano Design Week 2023, ed esprime la sua visione della mobilità elettrica tramite Oli, un veicolo anticonformista ispirato alla Ami 100% ëlectric.

Oli punta sulla riduzione del peso e della complessità per massimizzare l'efficienza, la versatilità e l'accessibilità. Per questo molte delle sue innovazioni verranno applicate ai futuri veicoli elettrici del brand. Mediante la selezione di materiali, nuovi e leggeri, Citroën Oli va incontro alle esigenze dei consumatori, sempre più sensibili ai problemi dell'inquinamento.

Inoltre, con la sua silhouette insolita esprime un carattere deciso e personale e le proporzioni sono simili a quelle di un Suv compatto: 4,20 m di lunghezza, 1,65 m di altezza e 1,90 m di larghezza.

Il peso però è contenuto a circa 1.000 kg, così al suo propulsore elettrico è sufficiente una batteria da 40 kWh per garantire un'autonomia fino a 400 km.

Limitando la velocità massima a 110 km/h il consumo è intorno ai 10 kWh/100 km, mentre la batteria si ricarica dal 20% all'80% in appena 23 minuti.

Le protezioni laterali sono riciclabili al 100%, i sedili anteriori presentano un cuscino rivestito in tessuto di poliestere riciclato al 100%, che è anche riciclabile al 100%, e gli schienali in rete stampati in 3D sono realizzati in poliuretano termoplastico (TPU) leggero e riciclabile al 100%.

L'impiego responsabile di materiali sostenibili risulta centrale anche nella costruzione dello stand che ospiterà Citroën Oli all'interno della mostra "RoCOLLECTIBLE 2023", presso il RoDistrict, la Galleria Rossana Orlandi in via Matteo Bandello 14.

Lo stand espositivo sarà interamente realizzato con materiali sostenibili, riciclati e riciclabili: pavimentazione in gomma riciclata antitrauma e pannelli grafici in cartone stampabile riciclato.