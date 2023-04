Alfa Romeo alla Milano Design Week con Carabo

Nella settimana in cui a Milano si celebra il design, Alfa Romeo è scesa in campo con la sua Carabo, prototipo di stile a firma Bertone, del 1968 e che rappresenta una tra le massime espressioni stilistiche del marchio.

L'occasione che ha visto Alfa Romeo presentarsi alla Milano Design Week è stata quella dell'inaugurazione della nuova boutique Larusmiani, marchio protagonista da oltre un secolo dell 'Made in Italy' del MonteNapoleone District. la nuova Boutique Larusmiani è stata disegnata a quattro mani con l'architetto Benedetto Camerana, che nel 2015 era stato protagonista del rinnovamento del Museo Alfa Romeo ad Arese, dove la Carabo abitualmente è esposta.



La Concept car Alfa Romeo rappresenta è anche la prima vettura a prendere parte al progetto 'The Automotive Gallery', ovvero un'area espositiva permanente all'interno dello store dedicata al mondo dell'automobile. Disegnata da Marcello Gandini e realizzata dalla carrozzeria Bertone, la Carabo è una concept car sviluppata sulla meccanica dell'Alfa Romeo 33 Stradale.

"Sono certo - ha commentato Raffaele Russo, managing director di Alfa Romeo in Italia - che la presenza della nostra avveniristica Carabo susciterà grande stupore tra coloro che prenderanno parte alla Design week a Milano. E sono altrettanto sicuro che un oggetto di tale valore stilistico rappresenti di per sé un invito, per tutti gli amanti del Made in Italy, a visitare l'affascinante Museo Alfa Romeo di Arese, dove sono conservate vetture straordinarie che hanno scritto pagine indelebili della storia dell'automobile".

Rispetto alla 33 Stradale, nel prototipo di stile Carabo le dimensioni sono mantenute nell'altezza che rimane inferiore al metro, ma sono sparite completamente le linee tondeggianti, perché tutto nella Carabo è 'tagliente', dal profilo a cuneo alle porte con apertura a forbice.

Il prototipo è stato costruito in un solo esemplare, mentre il nome Carabo prende ispirazione dal carabus auratus, un coleottero dai colori metallici e brillanti, gli stessi che vengono proposti sul prototipo di stile che è verde luminescente, con l'aggiunta di dettagli arancione.