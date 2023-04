Alcantara alla Design week con ispirazioni a sequel di Alice

Ispirata a "Through the Looking-glass", romanzo visionario di Lewis Carroll e sequel di "Alice nel Paese delle meraviglie", l'installazione Alcantara alla Design Week ha attirato la curiosità di appassionati di auto e non solo. In mostra presso l'ADI Design Museum di Milano, "Through Alcantara. The Beauty of Innovation", rimarrà visitabile per tutto il periodo del Fuorisalone.

Nell'installazione tridimensionale composta da drappi di materiale srotolati e appesi a varie altezze, i visitatori possono sperimentare un'esperienza immersiva nell'universo Alcantara, "dove il materiale - sottolineano dall'azienda - prende possesso dello spazio e può essere toccato, superato e attraversato, con la sorpresa di stampe e lavorazioni laserate".

L'idea del progetto è far entrare i visitatori nel mondo Alcantara per scoprirne gli aspetti di unicità, innovazione e sostenibilità. Un tema, quest'ultimo, caro alla realtà italiana che già nel 2009 ha ottenuto la certificazione di Carbon Neutrality rilasciata da Tüv Süd e che ha recentemente introdotto sul mercato una versione speciale di rivestimento, composto al 68% da poliestere riciclato, prodotto in Europa, certificato e derivante da riciclo di scarti post-consumo.

"Siamo partner di tutte le forme di arte e design e nelle mani dei creativi diventa un medium, uno strumento potente per sperimentare, capace di evocare l'immaginazione oltre gli schemi del 'dejà vu' - puntualizza Andrea Boragno, presidente e Ceo di Alcantara, presente al vernissage meneghino -. Per noi la community dei designer e degli artisti è fondamentale - ha concluso - per esplorare e per andare oltre i limiti creativi di un materiale che limiti non ha e che parla gli infiniti linguaggi dello stile".