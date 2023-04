Un viaggio nel design di Bmw alla Milano Design Week

Un viaggio attraverso il design di Bmw, con 'A Creative's Journey' alla Design Week di Milano.

L'installazione è quella ospitata nella nuova House of Bmw di via Monte Napoleone 12, inaugurata proprio in occasione dell'evento milanese dedicato al design.

L'installazione, poi, non solo fornisce approfondimenti sul processo creativo di BmwDesign, ma diventa anche luogo d'incontro. Il Salone del Mobile di Milano è ogni anno un'importante fonte di ispirazione per i designer Bmw ed è anche fondamentale per fare rete e condividere idee con creativi di altre discipline, come la moda, l'architettura e le arti.

"In un mondo instabile - ha commentato Domagoj Dukec, responsabile del design Bmw - vogliamo affrontare il futuro con una mentalità positiva. Bmw ha sempre cercato di conciliare contraddizioni apparenti: eleganza e sportività, efficienza e prestazioni dinamiche, sostenibilità e lusso. La creatività unica dei designer trasforma tutto questo in un'esperienza emozionale per i nostri clienti". In via Monte Napoleone 12, il portale d'ingresso, fiancheggiato su entrambi i lati da colonne, ricorda un autolavaggio e simboleggia l'inizio del processo creativo, durante il quale i designer si liberano di tutti i pensieri restrittivi che potrebbero influenzare la loro creatività.

Il cortile interno simboleggia lo stato dei designer all'inizio del lavoro: radicati nella storia del marchio Bmw, guardano con attenzione al presente e considerano le dinamiche sociali di domani. Il pezzo forte dell'installazione, la Bmw Design Sculpture, riflette questo aspetto, riprendendo il design esterno della Bmw 3.0 Csl del 1973 e trasformandolo in una scultura moderna.

"La tecnologia e l'innovazione giocano un ruolo chiave nel percorso verso una mobilità sostenibile - ha dichiarato in occasione dell'inaugurazione dell'installazione Massimiliano Di Silvestre, presidente e AD di Bmw Italia - anche se la tecnologia è solo una faccia della medaglia. Al Bmw Group abbiamo una chiara ambizione: muovere il corpo, il cuore e la mente".

'A Creative's Journey' di Bmw Design aprirà durante il Salone del Mobile dal 18 al 23 aprile e potrà essere visitata dalle 10 alle 20 presso la nuova House of Bmw in Via Monte Napoleone 12.