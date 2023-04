Peugeot svela alla Design Week la 9x8 firmata J. Demsky

Alla prossima 24 Ore di Le Mans che si correrà sabato 10 e domenica 11 giugno, Peugeot Sport schiererà una versione davvero speciale della Hypercar 9X8 che corre nel Campionato del Mondo Endurance FIA. Ispirandosi al mondo digitale e ai pixel che compongono figure e colori, J.

Demsky - poliedrico artista visivo spagnolo - ha collaborato con la Casa del Leone per realizzare una livrea particolarmente originale, che rende ancora più dinamico il bolide francese.

Svelata all'Hotel Magna Pars, nel 'cuore' pulsante della Design Week di Milano - alla presenza di Matthias Hossann, direttore del design Peugeot, Phil York direttore marketing e comunicazione Peugeot e Gustavo Menezes, pilota del Team Peugeot - la 9X8 by J. Demsky trasmette un messaggio potente, nella grande tradizione delle Art Cars che hanno segnato la storia dell'automobile. Lo fa però applicandolo a un'auto sportiva che esprime il meglio del brand in termini di stile, efficienza e tecnologia.

"Fin dall'inizio di questa collaborazione - ha commentato J.

Demsky - sono stato affascinato da questo progetto perché amo la velocità, il design automobilistico, la precisione, il coraggio e la storia. Questa partnership enfatizza la sperimentazione: mi ha spinto a esplorare le infinite possibilità del futuro di Peugeot Sport, che è un marchio iconico nel mondo delle corse automobilistiche".

Il Team Peugeot TotalEnergies ha iscritto due 9X8 nel Campionato del Mondo Endurance FIA (WEC) dal luglio 2022. Nel 2023, per la sua prima stagione completa, Peugeot punta ovviamente al podio, in particolare alla leggendaria 24 Ore di Le Mans, che quest'anno festeggerà i suoi 100 anni.

La Peugeot 9X8 punta così a seguire le orme delle sue illustri antenate, la 905 (vittoriosa a Le Mans nel 1992 e nel 1993) e la 908 (2009). Questa Hypercar a 4 ruote motrici porta il know-how di Peugeot sulla tecnologia ibrida sulla scena del motorsport mondiale, ai massimi livelli.

"La 905 è un'icona degli Anni '90 di cui vogliamo celebrare l'energia e la creatività e J. Demsky condivide questa passione e questa ispirazione - ha detto Menezes - La forza grafica della sua arte, referenziata ma ultramoderna, trasporta Peugeot 9X8 in un universo che mescola street art e tecnologia. È una vera e propria performance artistica per celebrare sia il design automobilistico che il 100mo anniversario della 24 Ore di Le Mans".