Lexus alla Design Week di Milano con un'istallazione

Lexus è protagonista alla Design Week di Milano con "Shaped by Air", l'installazione dell'artista e architetto newyorkese Suchi Reddy, fondatrice di Reddymade Architecture and Design.

Interpretazione in scala della Lexus Electrified Sport, è un'opera d'arte elegante e leggera, che esprime sostenibilità ed innovazione, ed è stata realizzata mediante materiali di consumo riciclati. Modellata dalla luce, mediante forme di foglie verdi vibranti suggerisce il movimento attraverso la natura.

"Il continuo impegno di Lexus per l'innovazione, e il suo sostegno a un approccio artistico che è una confluenza di arte e design, - ha affermato Reddy - mi ha portato a immaginare questa esperienza immersiva sia come una scultura che come un'esperienza spaziale multisensoriale". Nella stessa manifestazione, fino al 23 aprile, la casa giapponese espone anche i prototipi dei quattro progetti vincitori del Lexus Design Award 2023 ed il nuovo RZ 450e Full Electric, il Suv elettrico del brand costruito su una piattaforma BEV dedicata.