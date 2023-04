La prima volta del Gruppo Koelliker alla Milano Design Week

Per la sua prima volta al Salone Internazionale del Mobile di Milano, Koelliker punta sul Certosa District. Grazie alla partnership con Designtech, la piattaforma di innovazione sul design, quest'anno il Gruppo Koelliker sarà mobility partner del Certosa District, quartiere industriale al centro di un importante progetto di riqualificazione e rigenerazione urbana sostenibile.

Grande protagonista al Certosa District sarà Microlino, la microcar 100% elettrica e made in Italy ispirata alle bubble cars degli anni 50 e di cui il Gruppo Koelliker è distributore esclusivo per il mercato italiano. Cinque vetture, tre all'esterno di cui una all'ingresso e due adiacenti l'arena e due all'interno, saranno infatti in esposizione permanente per tutta la durata del Fuorisalone alla Cattedrale, il punto nevralgico del Fuorisalone in Certosa.

Koelliker, inoltre, in qualità di mobility partner, metterà a disposizione tre Maxus Mifa9 e due Aiways U5 per offrire un servizio di car shuttle con driver totalmente sostenibile e gratuito per connettere il circuito Fuorisalone di Designtech da Certosa District all' Isola Design Festival.

"Koelliker è un'azienda che fin dalla sua nascita è stata fortemente legata a Milano - ha dichiarato Marco Saltalamacchia, executive vice president & Ceo del Gruppo Koelliker - alla sua tradizione, al suo modo unico di distinguersi per originalità e innovazione. Il Fuorisalone è un evento che ogni anno fa quello che da quasi 90 anni facciamo noi di Koelliker: porta in Italia idee nuove, sostenibili, con uno sguardo sempre rivolto al futuro andando a rivoluzione le idee delle persone, creandone altre".