DS alla Design Week tra stile e sostenibilità

Inizia oggi la collaborazione tra DS Automobiles e Marie Claire Maison nella Design Week di Milano attraverso un evento inaugurale, con un cocktail party su invito, all'interno della Pop House di via San Primo. Presso "Casa Marie Claire", è stata allestita un'area espositiva da DS mediante diverse aree a tema, tra cui la mobility room, che conterrà una colonnina di ricarica eProWallbox del partner Free2move MeSolutions, e la nuova DS 3 elettrica, esposta nel cortile insieme ad altre creazioni del brand.

Lo spazio sarà disponibile al pubblico ogni giorno, dalle 11 alle 18, e lungo il percorso verranno esposti anche oggetti lifestyle pervasi dallo spirito DS.

Nello specifico, due Borse da viaggio e da lavoro in pelle nera firmate DS Automobiles, ed oggetti per la casa come candele e tazze di colore nero.

Durante l'evento, inoltre, sarà possibile conoscere la gamma di prodotti e servizi offerti del marchio DS.