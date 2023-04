Benzina: prezzo self cala a 1,891 euro al litro

Tornano i ribassi sui prezzi della benzina: il prezzo medio praticato della benzina in modalità self - secondo quanto riporta il Quotidiano energia - è di 1,891 euro al litro (1,893 nella rilevazione precedente), con i diversi marchi compresi tra 1,885 e 1,901 euro al litro (no logo 1,890). Il prezzo medio praticato del diesel self è 1,771 euro al litro (contro 1,772), con prezzi medi compresi tra 1,756 e 1,787 euro al litro (no logo 1,765). Sul servito per la benzina il prezzo medio praticato è fermo a 2,029 euro al litro con gli impianti colorati con prezzi tra 1,974 e 2,103 euro al litro (no logo 1,941). La media del diesel servito è 1,914 euro al litro (contro 1,915), con i punti vendita delle compagnie tra 1,849 e 1,990 euro al litro (no logo 1,818). I prezzi praticati del Gpl si trovano tra 0,782 e 0,802 euro al litro (no logo 0,771). Infine il metano mostra prezzi medi tra 1,617 e 1,699 euro al kg (no logo 1,679).