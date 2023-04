Ferrari: arriva la prima vittoria per la 296 GT3

La Ferrari 296 GT3 festeggia il primo successo della sua carriera agonistica iniziata di recente.

Infatti, a seguito del primo podio assoluto maturato all'esordio, nel corso della 24 Ore di Daytona, la prima vittoria è arrivata nella giornata di sabato 15 aprile nella Nürburgring Langstrecken-Serie.

Si tratta di un risultato, maturato nella classe SP9 Pro-Am, da parte della vettura di Racing One, condotta in gara da Christian Kohlhaas, Stefan Aust e Luca Ludwig. L'equipaggio si è imposto al termine del terzo round della serie che si disputa esclusivamente sul temibile anello Nord del tracciato di Nürburg, noto anche come Nordschleife, uno dei più iconici al mondo.

Sesto ed undicesimo posto, invece, per le due 296 GT3 nella classe SP9 Pro di Frikadelli Racing Team e WTM by Rinaldi Racing.