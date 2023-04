WEC: I team sono pronti per la 6 Ore di Portimão

Il WEC, FIA World Endurance Championship, si appresta a vivere la 6 Ore di Portimão, prima gara Europea della stagione, ed il Toyota Gazoo Racing punta a ripetere la prestazione della gara di Sebring, dove ha ottenuto una doppietta.

Il primo appuntamento nel Vecchio Continente rappresenta, insieme alla 6 Ore di Spa-Francorchamps, una sorta di preparazione in vista della 24 Ore di Le Mans.

Nella competizione portoghese, tra le Hypercar, la Ferrari riprende la corsa sulla Toyota con la 499P, che ha avuto un ottimo battesimo della pista grazie alla pole position ed al podio conquistati a Sebring.

L'Autodromo Internacional do Algarve, corto e tecnico rappresenta una nuova sfida anche per il team Peugeot TotalEnergies, che a Sebring è stato rallentato da problemi meccanici, e si presenta in Portogallo a seguito di una sessione di test sul circuito Paul Ricard, a Le Castellet, finalizzati a migliorare la 9X8 in vista delle prossime gare europee. Il programma prevede, dopo le prove libere, la qualifica nella giornata di sabato alle 16.20 (ora locale), mentre la gara inizierà a mezzogiorno, sempre ora locale, di domenica.