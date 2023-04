Rubano auto e fanno 'cavallo di ritorno'

Rubavano auto e provavano a rivenderle ai proprietari secondo il collaudato e illecito metodo del "cavallo di ritorno". E' l'accusa contestata a due persone, un uomo ed una donna residenti nel Napoletano, arrestate dai carabinieri di Aversa (Caserta) su ordine del Gip del Tribunale di Npaoli Nord, e poste ai domiciliari per furto aggravato ed estorsione. L'indagine è stata coordinata dalla Procura di Napoli Nord e ha riguardato un periodo compreso tra maggio e dicembre del 2022.

I carabinieri della Compagnia di Aversa hanno pedinato e intercettato i due sospetti, accertando la quantità di furti e di estorsioni realizzate ai danni di proprietari dei veicoli, cui venivano chieste somme tra i 500 e i 2500 euro; spesso però i derubati non accettavano di pagare per riavere l'auto, e a quel punto i due ladri smontavano le vetture e i pezzi li rivendevano, guadagnandoci comunque. Nel mirino dei due utilitarie e comunque auto non di lusso; venivano prese di mira le persone che non potevano fare a meno della vettura per spostarsi.