Lamborghini: Daniil Kvyat nella Squadra Corse

Lamborghini comunica l'arrivo nella Squadra Corse dell'ex pilota di F1 Daniil Kvyat, che va ad aggiungersi agli altri tre piloti ufficiali Mirko Bortolotti, Andrea Caldarelli e Romain Grosjean impegnati nel progetto LMDh.

Il nuovo Factory Driver di Lamborghini correrà nei campionati WEC e IMSA tra le fila del team Lamborghini Iron Lynx nel 2024, nel frattempo svolgerà il ruolo di test driver del nuovo prototipo LMDh Lamborghini che, attualmente, è in fase di sviluppo.

Inoltre, è impegnato con il team PREMA Racing nel Mondiale FIA WEC, nella categoria LMP2, in equipaggio con Mirko Bortolotti e Doriane Pin.

In F1 Daniil Kvyat ha conquistato 3 podi, tra i quali il secondo posto in Ungheria nel 2015 rappresenta il suo miglior piazzamento nella massima formula all'interno dei 110 GP disputati tra il 2014 al 2020. In precedenza, aveva ottenuto il titolo della Formula Renault Alps nel 2012 e, l'anno successivo, quello della GP3 Series.

"Sono molto felice di essere entrato a far parte di Lamborghini Squadra Corse - ha affermato Daniil Kvyat - è un grande onore per me. Lamborghini è un brand italiano molto conosciuto con una grande storia nel mondo automobilistico ed essendo io cresciuto in Italia questo rappresenta per me ulteriore motivo di orgoglio".