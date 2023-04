Kia alla Milano Design Week con Opposites United

Kia ha annunciato che sarà presente a Milano durante la Design Week 2023 dal 17 al 23 aprile, presso il Museo della Permanente, con una mostra speciale dedicata ad illustrare la propria filosofia del design Opposites United.

La mostra sarà articolata attraverso diversi eventi ed esibizioni interattive ai quali i visitatori potranno partecipare per conoscere i principi ispiratori alla base del nuovo corso del design del marchio automobilistico. La mostra si sviluppa attraverso un percorso che esalta il potere dei contrasti, della discontinuità e delle contrapposizioni, volti ad ispirare il pensiero e le relazioni.

Il design team di Kia ha realizzato cinque installazioni artistiche che vogliono descrivere i concetti e i processi ispiratori di questa visione. Karim Habib, executive vice president e head of Kia Global Design sarà presente ed interverrà per raccontare l'installazione e discutere della nuova visione ed identità di Kia.

L'installazione artistica era stata presentata in anteprima alla Biennale del Design del 2021 a Gwangju, in Corea ed è strutturata con uno spazio per eventi, conferenze e presentazioni. Nel corso della Milano Design Week, ogni giorno sarà dedicato a far conoscere e ad approfondire ciascuno dei cinque principi chiave di Opposites United, attraverso esperienze video e sonore, dibattiti ed esibizioni inedite con performance artistiche ogni sera.