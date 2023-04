DS Automobiles agli Open d'Italia 2023 di golf

L'ottantesima edizione della prestigiosa competizione tennistica sarà la vetrina per mettere in risalto i valori che DS Automobiles condivide con il mondo del Golf.

L'appuntamento è fissato dal 4 al 7 maggio del 2023 dove, al Marco Simone Golf & Country Club di Guidonia (Roma) si daranno battaglia i migliori talenti del settore. L'appuntamento segna anche un percorso di avvicinamento alla Rider Cup che si svolgerà sempre al Marco Simone Golf Club dal 25 settembre al 1° ottobre ed è la più importante manifestazione internazionale di golf.

Il 3 maggio si svolgerà la Pro AM che è una gara a squadre in cui un professionista gioca con due dilettanti, in un percorso di avvicinamento all'Open che vede la presenza di DS sulle principali piazze italiane. Sotto la lente ci sarà la gamma elettrificata DS Automobiles, che ha messo l'elettrificazione al centro della sua strategia.

A diposizione dell'organizzazione degli Open d'Italia 2023 ci sarà una selezione della gamma E-Tense, composta dai modelli DS 9, DS 4 e Nuovo DS 7 per un servizio shuttle a zero emissioni.

Tra le auto in flotta, Nuovo DS 7 E-Tense, è la massima espressione della French Art of Travel fai DS, fatta di raffinatezza, materiali nobili a bordo, finiture ispirate alla moda parigina e tecnologia d'avanguardia.

"DS Automobiles - ha commentato Raffaele Russo, managing director DS Automobiles Italia - è al terzo anno di partecipazione con una flotta DS elettrificate. Una scelta ben precisa che ci consente di raggiungere un doppio obiettivo. Da un lato ci permette di essere presenti in questo contesto di competizioni senza emissioni e senza nessun tipo di rumore, dall'altro abbiamo la possibilità di mostrare al grande pubblico la nostra particolare visione della mobilità del futuro".