Distributore carburanti non dichiara ricavi per 1,5 mln,scoperto

Un distributore stradale di carburante che avrebbe omesso di dichiarare ricavi per 1.500.000, euro è stato scoperto dalla guardia di finanza di Volterra (Pisa).

Il distributore, secondo quanto spigato in una nota dalle fiamme gialle, avrebbe così omesso sia le imposte dirette che l'Iva dovuta. In particolare, in concomitanza con un'attività ispettiva finalizzata a riscontrare la corretta esposizione e comunicazione dei prezzi praticati nei confronti del distributore di carburante, era stata avviata una verifica fiscale da cui era emerso che l'impresa non aveva presentato le dichiarazioni fiscali riguardanti gli anni d'imposta 2017 e 2018. All'esito della verifica fiscale, conclude la Gdf, sono stati constatati ricavi non dichiarati per circa 1.500.000 euro e segnalata all'Agenzia delle entrate un'evasione delle imposte dirette e dell'imposta sul valore aggiunto per circa 500.000 euro.