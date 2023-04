Sala, in Area B entrano meno di 400 mila auto al giorno

"Le auto che entrano in area B sono meno di 400 mila al giorno". Lo ha spiegato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, replicando alla polemica dell'assessore lombardo ai Trasporti e Mobilità sostenibile, Franco Lucente, che ieri ha sottolineato come dopo otto mesi sulla zona a traffico limitato che corrisponde quasi a tutta la città, non c'è nessun dato. "Ad oggi non sappiamo quanti cittadini hanno cambiato la macchina - ha aggiunto Sala a margine della presentazione di Piano City -, perché se hanno cambiato macchina dal punto di vista ambientale è un successo. Inoltre se non avessimo fatto Area B sarebbe anche peggio la situazione". L'assessore Lucente "in maniera un po' buffa ha fatto dire alla sua segreteria 'se il sindaco vuole parlarmi venga a Palazzo Lombardia'. Io non mi scandalizzo ma lo trovo un po' strano - ha aggiunto -, perché Lucente ha una controparte che non può ignorare che è l'assessora comunale alla Mobilità Arianna Censi. È così che funzionano le cose, io parlo con Fontana lui parli con l'assessora Censi". Sala ha chiarito che i dati che sono stati diffusi sugli ingressi di Area B "non corrispondo a realtà". I Verdi in Consiglio comunale, con il capogruppo Carlo Monguzzi, sono molto critici sull'efficacia della ztl: "rispetto a questo apparente modo di vedere comune tra Carlo Monguzzi e l'assessore Lucente se pensano che Area B debba essere trasformata in una congestion charge, lo dicano.

Vengano in Consiglio comunale e lo dicano - ha concluso -. Ma perché continuano a utilizzare i giornali? Le loro analisi non sono basate sulla realtà. Sono assolutamente certo che dal punto di vista ambientale Area B è partita bene e difendo assolutamente il lavoro che è stato fatto".