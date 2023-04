Renault Austral alla prova dei Confirmation Run

Dopo Mégane E-Tech Electric nel 2020, Austral è il secondo modello Renault ad essere stato sottoposto ai Confirmation Run. La nuova arrivata in casa Renault ha infatti percorso circa 3 milioni di chilometri su strade di tutti i tipi, ancor prima del lancio commerciale. Al volante, dipendenti collaudatori con l'obiettivo di individuare le aree di miglioramento per portare Austral ai massimi livelli in termini di piacere di guida, qualità ed affidabilità.

Sotto la guida di Thierry Charvet, direttore Industriale e qualità del Gruppo Renault, il piano strategico Qualità dell' azienda è una delle colonne portanti della Renaulution. Nell' ambito del piano Qualità, il livello di affidabilità dei nuovi modelli in corso di sviluppo è stato oggetto di una riflessione che ha introdotto profondi cambiamenti nei test su strada condotti prima del lancio commerciale. È stata, così elaborata una nuova tipologia di test, ovvero i cosiddetti Confirmation Run.

"Abbiamo sviluppato un approccio complementare ai test su strada effettuati presso il Centro Tecnico di Aubevoye del Gruppo Renault, nei pressi di Parigi - ha spiegato Thierry Charvet - dove abbiamo le piste e gli equipaggiamenti necessari.

I test sono effettuati con una piccola flotta di veicoli pre-serie e affidati a piloti collaudatori di grande esperienza".

"D'ora in poi - ha continuato Charvet - consolideremo questo processo. Con l'obiettivo di infondere serenità ai nostri clienti, ci mettiamo nei loro panni con quelli che chiamiamo Confirmation Run. Mettiamo a disposizione di oltre un centinaio di nostri dipendenti una flotta di 160 veicoli che consentono di compiere test su strade di ogni tipo in diversi Paesi. Questo ci ha permesso di individuare ed intervenire in circa 350 aree di miglioramento prima che Renault Austral giunga dai concessionari e nelle mani dei clienti".