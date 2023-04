Con E-ducation 2.0 Jaguar Land Rover punta alla Gen Z

Si chiama E-ducation 2.0 la seconda fase dell'iniziativa firmata Jaguar Land Rover Italia a favore della mobilità sostenibile e che ruota attorno ad un importante progetto didattico ed educativo. Come partner dell'iniziativa, Jaguar Land Rover ha poi scelto LifeGate, società benefit e network di informazione, progetti e servizi per persone, aziende, ong e istituzioni impegnate ogni giorno per un futuro più sostenibile.

Il progetto si rivolge, in particolare, ad un target giovane, la generazione Z. L'obiettivo principale di E-ducation 2.0 è quello di promuovere una maggiore consapevolezza sull'importanza della mobilità sostenibile e dell'elettrificazione nel settore automotive, partendo proprio dallo sviluppo della conoscenza nelle nuove generazioni, e promuovendo un cambiamento di pensiero etico-culturale sul tema della mobilità sostenibile.

Secondo i dati dell'ottavo Osservatorio Nazionale sullo stile di vita sostenibile di LifeGate, una ricerca condotta su un campione di 800 casi, rappresentativo della popolazione italiana maggiorenne, il 17% della Gen Z (la fascia tra i 18-24 anni), esprime una preferenza verso l'auto elettrica per i suoi spostamenti in città. Il dato è superiore di 10 punti percentuali rispetto a quello rilevato sull'intera popolazione italiana (7%).

L'iniziativa didattica ed educativa ha ottenuto il patrocinio del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e coinvolgerà circa 400 studenti delle scuole secondarie di secondo grado di cinque città italiane (Roma, Milano, Torino, Firenze e Verona).

In occasione dei vari incontri di E-ducation nelle scuole, il confronto con gli studenti sarà anche stimolato dai contenuti della pubblicazione Jaguar Land Rover Italia 'Sfatiamo le Fake News sull'auto elettrica - Atto secondo', una guida per contribuire a scardinare falsi miti e pregiudizi sul mondo dell'elettrico.

Gli studenti verranno coinvolti in escape room digitali, una dedicata a smart cities e mobilità sostenibile e l'altra alle fake news sulla mobilità elettrica, direttamente fruibili da pc nell'aula di informatica delle scuole superiori interessate, dove verranno messi alla prova tramite quiz, giochi didattici e cacce al tesoro. Gli alunni, grazie alle nozioni acquisite durante il primo incontro, saranno chiamati poi a realizzare un video.

Gli ideatori dei video più interessanti avranno la possibilità di essere invitati ad alcune delle gare della Formula E in cui Jaguar è presente. In una fase successiva, il progetto E-ducation, coinvolgerà anche il personale Jaguar Land Rover Italia, la rete dei concessionari ed i loro clienti.