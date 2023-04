Ferrari conquista due Best of the Best ai Red Dot Award

Ferrari conquista due riconoscimenti importanti in due categorie di rilievo nei Red Dot Award, per la prima volta nella storia di questo premio di design molto ambito. Infatti, il Red Dot Award ha come obiettivo la celebrazione dell’eccellenza e della carica innovativa dell’attività dei migliori progettisti al mondo, ed i premi, assegnati a partire dal 1955, prevedono una cerimonia di premiazione che, per l'edizione 2023 è in programma nella giornata del 19 giugno ad Essen, in Germania.

Nello specifico, la Ferrari Purosangue si è guadagnata il titolo di Best of the Best nella categoria Product Design, mentre la Ferrari Vision Gran Turismo è stata insignita dello stesso premio nella categoria Innovative Products. Inoltre, la casa di Maranello si è vista assegnare anche il Red Dot Award per la 296 GTS: la prima vettura spider del brand spinta dal motore V6 ibrido plug-in. Con questi premi viene evidenziata ulteriormente l’importanza dell’operato del Centro Stile Ferrari diretto da Flavio Manzoni. In totale, tra il 2015 e il 2023, Ferrari ha ottenuto 26 Red Dot Award, primeggiando in questo contesto come nessun altro marchio durante i 69 anni di storia del premio.