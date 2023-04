E' stato un monopattino elettrico, lasciato in carica in casa, a provocare ieri un incendio di un appartamento in via Fontanelli. alla periferia di Milano.

Il mezzo ha causato un corto circuito e una donna di 29 anni è rimasta intossicata e portata all'ospedale Bassini per un'intossicazione non grave.

Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, sono intervenuti anche gli agenti della Questura di Milano.

L'appartamento è stato seriamente danneggiato.