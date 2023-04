Maserati GranTurismo al Rolex Monte-Carlo Masters 2023

Fino al 16 aprile Maserati scende in campo insieme alle star del tennis internazionale, che si sfidano nel Rolex Monte-Carlo Masters 2023, in qualità di main sponsor ed auto ufficiale.

Per il prestigioso torneo, che si svolge sui campi di terra rossa del Principato di Monaco, il brand espone nella location la nuova GranTurismo, testimonial dell'"Italian luxury performance" che, da sempre, contraddistingue le vetture del Tridente.

Oltre alla versione Trofeo, con motore termico, a testimonianza dell'evoluzione sostenibile in atto, c'è anche la GranTurismo Folgore full-electric.

La prima, esposta all'interno del Commercial Village, presenta una colorazione Blu Emozione, la seconda, in color Rame Folgore, fa bella mostra di sé nel VIP Village. Integrazione di qualità sportive ed esclusive, Maserati rispecchia in pieno i valori del torneo monegasco. Inoltre, nella manifestazione tennistica del Principato c'è l'intera gamma Maserati sullo sfondo, rappresentata da Levante, Ghibli, Quattroporte, Grecale, GranTurismo e MC20.