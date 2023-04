Un 33enne alla guida di un monopattino elettrico ha percorso via Grande a Livorno trasportando un passeggero, poi, nonostante questo comportamento vietato e pericoloso, lo stesso conducente non ha rispettato un semaforo rosso, è passato, creando ulteriore pericolo per la circolazione stradale. Sono intervenuti i carabinieri, che hanno raggiunto il velocipede ed elevato una sanzione amministrativa per un importo complessivo di 217 euro.