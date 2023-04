Icon al suo centesimo Bronco con una versione speciale

Il preparatore americano Icon ha deciso di celebrare il suo centesimo veicolo completato con una speciale versione di Ford Bronco, dotato di un motore 5.0 litri Coyote V8, un cambio automatico a quattro velocità e freni Brembo.



Le attività del preparatore, iniziate a metà degli anni 2000, nel decennio successivo si sono concentrate nel restauro dello storico modello off-road dell'Ovale Blu. Poco più di un decennio dopo, Icon è arrivato a realizzarne cento. L'ultimo di questi esemplari si chiama proprio Bronco 100 e rappresenta la celebrazione del traguardo raggiunto.

L'ultimo nato della famiglia Icon è basato su un Bronco del 1974 con un motore a sei cilindri, ora riattualizzato e completato da parti moderne. L'azienda ha infatti utilizzato per il restomod il suo pacchetto di design New School come base.

Oltre agli elementi di design e all'esterno modernizzato, il Bronco 100 presenta anche importanti aggiornamenti delle prestazioni, garantite da molle a spirale Eibach, ammortizzatori da corsa FOX, oltre ad un sistema di scarico in acciaio inox.