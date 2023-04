Daimler Truck contribuisce a riforestazione con 700 alberi

Con "Daimler Truck Cares" il costruttore tedesco di veicoli pesanti punta sulla riforestazione per contribuire a controbilanciare le emissioni di CO2 legate ai trasporti. Nell' ambito di quest'iniziativa un centinaio di operai della multinazionale, in un paio di giorni hanno ripiantumato circa 700 nuovi alberi in sostituzione di arbusti malati o danneggiati lo scorso anno da un tornado, in un'area del Baden-Württemberg: in gran parte querce, castagni e carpini.

L'operazione, che ha permesso di riportare alle condizioni originarie 2,5 ettari di foresta, è stata portata a termine in collaborazione con i volontari dell'organizzazione ambientalista Bergwaldprojekt e.V.

Jürgen Hartwig, membro del consiglio di amministrazione di Daimler Truck AG, a capo delle risorse umane, ha sottolineato: "Daimler Truck si assume la responsabilità della società, vogliamo fare la nostra parte per cambiare le cose in meglio; su larga scala perseguendo costantemente il nostro percorso verso il trasporto a zero emissioni di CO2 e su piccola scala direttamente in loco, come qui sull'area forestale, con l'impegno dei nostri dipendenti".