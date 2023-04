Bonaccini, con Motor Valley Fest l'Emilia-Romagna nel futuro

"Quella dell'Emilia-Romagna è la principale Motor Valley mondiale. Lo è per produzione di auto e moto da sogno: se si dice Ferrari, Lamborghini, Pagani, Dallara, Ducati e Maserati si dicono nomi che hanno un valore straordinario nel mondo". Lo ha detto il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, alla presentazione della quinta edizione di Motor Valley Fest, che si terrà dall'11 al 14 maggio a Modena.

"Fare a Modena questa manifestazione dice tanto già dalla scelta del luogo - ricorda Bonaccini - : è la terra della Ferrari e della Maserati". Bonaccini ha sottolineato come l'Emilia-Romagna, oltre ai grandi marchi dell'automotive, abbia "una rete di aziende composta da oltre 16mila imprese, per lo più piccole o medie che danno lavoro a tra i 70 e i 90 mila addetti. È una terra che ha oltre 30 musei e collezioni private, 4 circuiti tra Misano, Modena, Imola e Varano ed l'unica regione al mondo che ha nello stesso anno i circuiti di Moto Gp, Super Bike e Formula 1".

Il presidente dell'Emilia-Romagna ha anche spiegato che "Motor Valley è anche un brand turistico che attira persone da tutte il mondo, produzione di manufatti ed export. Investiamo anche in nuove tecnologie e giovani talenti", che possono studiare all'università Muner, Motorvehicle University of Emilia-Romagna.

"Per noi - conclude Bonaccini - questa manifestazione è motivo di orgoglio e di soddisfazione per una terra che sul tema dei motori è celebrata in tutto il mondo e che noi vogliamo non solo raccontare per la sua storia, ma proiettare nel futuro".