Australia, entrate record da estrazione litio per batterie auto

Le entrate derivanti in Australia dall'estrazione di metalli chiave usati nelle batterie dei veicoli elettrici si triplicheranno secondo le previsioni entro il 2027/28, secondo nuovi dati diffusi dal governo di Canberra, mentre le esportazioni di carbone termico sono destinate a calare nel periodo di oltre il 70% e il prezzo ritorna ai livelli pre-Covid. Questo in parte riflette quanto nettamente i prezzi di combustibili fossili si siano temporaneamente impennati negli ultimi anni a causa di un numero di fattori tra cui la pandemia e l'invasione russa dell'Ucraina. L'aumento di richiesta, e di prezzi, del litio è spinto in misura significativa dalla prevista crescita esponenziale nelle vendite di veicoli elettrici tra ora e il 2030. L'Australia è la maggiore esportatrice di litio e lo scorso anno è stata responsabile di più di metà della produzione mondiale. In Australia si trova il 27% dei depositi conosciuti di litio al mondo, il 22% di nichelio e il 21% di cobalto. Un rapporto dell'Istituto di ricerca Grattan di Sydney ha citato previsioni dell'International Energy Agency secondo cui la domanda globale di litio crescerà fino a 41 volte entro il 2040, mentre il valore dei mercati di nichelio e di cobalto si prevede aumenterà di un fattore di 30. (ANSA)