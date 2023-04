Sicurezza stradale: alunni su pullman Polizia nel Napoletano

Il Pullman Azzurro della Polizia di Stato fa tappa nel Napoletano. Nell'ambito delle iniziative volte a diffondere la cultura della guida sicura anche tra i più giovani, nei comuni di Torre Annunziata, Pompei e Boscoreale, ha infatti fatto tappa il mezzo, allestito con le più innovative tecnologie e con a bordo personale della Polizia di Stato specializzato in comunicazione finalizzata a veicolare ai ragazzi la cultura e le condotte di guida sicura.

All'iniziativa hanno partecipato circa 160 alunni delle classi elementari, medie e superiori del territorio, ai quali l'equipaggio del pullman ed il personale del distaccamento della polizia stradale di Sorrento hanno mostrato le varie tecnologie presenti, l'utilizzo e le finalità delle apparecchiature in dotazione come etilometro, precursore e telelaser, coinvolgendo gli studenti in giochi a tema, filmati e cartoni animati per far capire loro quanto è importante guidare senza distrazioni ed in modo corretto.

In particolare, i più piccoli hanno eseguito un percorso durante il quale si sono immedesimati in veri e propri conducenti, tra semafori e segnali stradali, rispettando egregiamente il codice della strada, mentre per i ragazzi delle scuole superiori è stato allestito sul bus un simulatore di guida che potesse permettere loro di capire quale è l'effetto sulla guida dell'uso dell'alcool.