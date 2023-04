Mercedes-Amg One, auto stradale più veloce su circuito Monza

Dopo aver conquistato con il tempo di 6:35.183 minuti il terribile Nürburgring-Nordschleife.l'hypercar Mercedes-Amg One, grazie alla tecnologia prelevata alla Formula 1 ha stracciato ora anche il record del circuito di Monza.

Secondo quanto annunciato dal reparto sportivo della Casa della Stella a Tre Punte tramite i social media, la One ha divorato l'asfalto dell'Autodromo brianzolo (lo stesso tracciato del Gran Premio di F1) in 1:43.902 minuti.

Si tratta del nuovo record di tutti per le auto omologate da strada e con gomme non slick che risulta inferiore di 12 secondi rispetto al precedente primato. La Casa ricorda al riguardo che Mercedes-Amg One era equipaggiata a Monza - come nel caso del record sul Nordschleife - con pneumatici stradali sviluppati appositamente Michelin Pilot Sport Cup 2 R MO.