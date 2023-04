Fiat nuova 500: ad aprile si guida gratis per 7 giorni

Per comprendere al meglio le caratteristiche della nuova 500 elettrica, la vettura che ha convertito a batteria un modello che ha accompagnato diverse generazioni di automobilisti, Fiat, in collaborazione con la rete delle concessionarie, ha dato vita ad un'iniziativa che durerà per tutto il mese di aprile.

Nello specifico, offrirà agli italiani l'occasione di guidare per sette giorni la declinazione elettrica della 500. Un'auto dall'autonomia che può arrivare fino a 320 km nel ciclo WLTP e spingersi fino a 460 km nel ciclo urbano, grazie alla batteria da 42 kWh che, con il Fast charger da 85 kW, di serie, consente di recuperare l'80% della carica in 35 minuti.

A corredo di questo test drive prolungato, sempre fino al 30 aprile, il brand propone per la nuova 500 elettrica l'offerta di leasing Stellantis Financial Services, della durata di 48 mesi, così strutturata: anticipo zero, 47 canoni da 299 euro, e riscatto a 14.380 euro, o restituzione dell'auto.