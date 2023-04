'Biden verso una stretta radicale sulle emissioni delle auto'

Joe Biden si appresta a una stretta radicale delle emissioni per le auto, varando le norme più stringenti di sempre. Secondo indiscrezioni riportate dall'agenzia Bloomberg, l'annuncio è atteso nei prossimi giorni e riguarderà le vetture prodotte fra il 2027 e il 2032.

Per Biden l'imposizione di limiti all'inquinamento delle auto è essenziale per aiutare a centrare l'impegno assunto dagli Stati Uniti nell'accordo di Parigi. Le case automobilistiche avevano cercato di fare pressione affinché l'amministrazione concedesse qualche anno in più per l'entrata in vigore dei nuovi standard. I produttori di auto elettriche come Tesla, invece, hanno spinto sulla Casa Bianca per cogliere l'occasione dei nuovi investimenti federali nella produzione di stazioni di ricarica e batterie elettriche per imporre limiti stringenti sulle emissioni delle auto.