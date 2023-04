Pichetto, 'per rinnovo auto inquinanti servono più misure'

Rinnovare il parco auto fortemente inquinante in Italia è un problema che "non si risolve con un provvedimento unico". Lo ha detto il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto, interpellato a margine di un evento dell'associazione Civita spiegando che "è un percorso che deve vedere, da un lato un po' di aiuto con gli incentivi, dall'altro serve una standardizzazione dei prezzi del nuovo mercato, dove la strada è l'elettrico ma non solo, perché nel frattempo le tecnologie ci permetteranno di avere anche dei motori endotermici con una neutralità tecnologica".

In Italia, ha ricordato il ministro, "ci sono 40 milioni di auto, addirittura ne abbiamo quasi 3 milioni tra euro 1 e 2, che inquinano 28 volte una euro 6".

A proposito dei 127 milioni di euro di incentivi per le auto elettriche inutilizzati, il ministro ha ricordato che "ci fu un blocco della produzione perché ci si è accorti che i microchip si producevano in due posti nel mondo, in Corea del Sud e a Taiwan". E per quanto riguarda la rimodulazione degli incentivi è "una valutazione che dovrà fare il ministro competente", ha concluso Pichetto.