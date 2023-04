Maserati GranTurismo alla Milano Design Week 2023

Maserati esporrà tre originali GranTurismo One Off del Programma Fuoriserie nel corso della Milano Design Week 2023.

La Granturismo One Off Prisma e la Granturismo One Off Luce, la prima con motore termico V6 Nettuno, e la seconda con powetrain elettrico, saranno affiancate dalla Digital One Off ad opera dell'artista giapponese Hiroshi Fujiwara.

Le vetture saranno in mostra nel nuovo showroom di Viale di Porta Vercellina 16 a Milano, per un'anteprima privata dedicata a un gruppo di ospiti selezionati, nella giornata di mercoledì 19 aprile, mentre giovedì 20 aprile potranno essere osservate dal pubblico della Design Week. La Granturismo One Off Prisma presenta una livrea composta da 14 colori differenti, di cui due parlano al futuro, mentre gli altri dodici sono stati selezionati tra le verniciature delle GranTurismo del passato.

La GranTurismo One Off Luce presenta una livrea alla stregua di un monolite cromatico a specchio, decorato con un motivo dinamico inciso a laser e verniciato in un colore quasi assente, che rende impercettibile i contorni della vettura, lasciando che si fonda con il contesto che la circonda.

Inoltre, la GranTurismo Launch Edition PrimaSerie 75th Anniversary, costruita in occasione del suo recente 75esimo anniversario, contribuirà ad offrire un ulteriore tocco di esclusività alla selezione dedicata al modello.