Hyundai Ioniq 6 è stata proclamata World Car of the Year

Nel corso dell'evento tradizionalmente organizzato al New York International Auto Show (Nyias) Hyundai Ioniq 6 è stata premiata come World Car of the Year conquistando anche i titoli di World Electric Vehicle e World Car Design of the Year.

Nella fase finale della selezione Ioniq 6 ha battuto le altre due finaliste Bmw X1 - iX1 e Kia Niro, tutte lanciate come la Hyundai nel 2022. La giuria composta da 100 giornalisti automobilistici appartenenti da 32 Paesi ha premiato per il secondo anno consecutivo che Hyundai ottiene questi tre prestigiosi riconoscimenti dato che nel 2022 era stata la Ioniq 5 a vincere nelle stesse categorie.

"Siamo entusiasti di ricevere riconoscimenti tanto prestigiosi per due anni consecutivi - ha dichiarato Jaehoon Chang, Presidente e ceo di Hyundai Motor Company - che premiano gli straordinari talenti e l'impegno costante di Hyundai per portare sul mercato modelli elettrici all'avanguardia come Ioniq 6. Questo rafforza il nostro impegno nel percorso verso la leadership globale nell'elettrificazione e darà ulteriore slancio ai nostri sforzi per diventare fornitore di soluzioni di mobilità intelligente".