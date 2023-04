Cupra alla Milano Design Week è sostenibile e digitale

Reinterpretare il design attraverso sostenibilità e tecnologia digitale innovativa è l'obiettivo di Cupra in occasione della prossima Milano Design Week. Il marchio catalano parteciperà infatti all'edizione 2023 dell'evento milanese con un'esposizione pensata per raccontare il design industriale Cupra e la sua visione del futuro design.

Dal 18 al 23 aprile, con ingresso libero, il Cupra Garage Milano di Corso Como 1 ospiterà un percorso di installazioni che coinvolgeranno il pubblico nell'interpretazione che Cupra fa del futuro design. Una selezione di elementi di design esposti all'esterno dello spazio del Cupra Garage Milano accompagneranno il pubblico in un'esperienza sensoriale che si svilupperà ulteriormente all'interno.

L'installazione, caratterizzata dalla visione strategica del nuovo concetto di design Cupra che trasforma i materiali per fargli acquisire un valore rinnovato evidenzia l'unione di valori che rispecchiano le nuove generazioni, come sostenibilità ed emozioni.

"Volevamo spostarci dai soliti materiali dell'automotive - ha commentato Francesca Sangalli, head of color & trim and concept & strategy Cupra, oltre che curatrice dell'esposizione - per concentrarci maggiormente su ciò che è in linea con le preferenze delle nuove generazioni, che valorizzano nuovi elementi, rispettano l'ambiente e promuovono una crescita sostenibile. Crediamo che la sostenibilità ci dia l'opportunità di reinterpretare l'autenticità di Cupra".