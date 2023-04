Ferrari svela la livrea della F8 Tributo di Fabio Barone

È stata mostrata al pubblico, presso Cinecittà World, la livrea della Ferrari F8 Tributo con cui Fabio Barone andrà all'assalto del quinto record mondiale. Il pilota capitolino mira a percorrere la strada panoramica che conduce ai Santuari di Meteora, in Grecia, in meno di 178 secondi, superando l'attuale primato detenuto da un pilota di origine greca.

L'impresa, già presentata il 15 marzo in Campidoglio, sarà affrontare i 4 km di tornanti e curve ad oltre 500 metri di altezza in meno di 3 minuti, considerando che la strada, in alcuni punti, non presenta alcuna protezione. Con 4 titoli Guinness in bacheca, al momento imbattuti, Barone è pronto alla nuova sfida e, in attesa del giorno fissato per la scalata, ha guidato la Ferrari F8 Tributo davanti ad un folto pubblico, ed ai soci di "Passione Rossa" il club di clienti Ferrari nel quale ricopre la carica di Presidente.