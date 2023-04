Portavoce Ue, 'su biofuels nessuna apertura da Simson'

La commissaria europea Kadri Simson non ha aperto al futuro uso dei biocarburanti in deroga allo stop Ue ai motori a benzina e diesel in vigore dal 2035. Lo ha indicato il portavoce della Commissione Ue per l'Energia, Tim McPhie, rispondendo a una domanda sulle dichiarazioni della titolare dell'Energia ai microfoni di RaiNews24.

Nel corso di un'intervista rilasciata sabato, Simson aveva affermato che "i biocarburanti sono un argomento che viene trattato". "La commissaria non ha detto in modo specifico che i biocarburanti avranno un ruolo nella futura attuazione" del regolamento Ue sullo stop ai motori termici, "ma ha parlato in generale, e ha detto che i biocarburanti fanno parte di diverse parti di legislazione Ue" legate all'energia, ha precisato il portavoce.