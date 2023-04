Auto Italia 2023 accende i motori a Canberra

Evento di apertura dell'edizione 2023 di Auto Italia, esposizione dei brand motoristici italiani che si svolge con cadenza annuale a Canberra, sabato 1 aprile presso la Residenza dell'Ambasciatore d'Italia, Paolo Crudele.

Hanno partecipato presidenti dei club regionali e nazionali dei principali brand automobilistici italiani, rappresentanti del governo locale e il General Manager di Maserati Australia.

In collaborazione con il comitato di Auto Italia - organizzazione no profit che destina i ricavati del Festival a organizzazioni benefiche - sono stati esposti davanti all'ingresso della Residenza iconici modelli storici e recenti dell'industria automobilistica italiana. Domenica 2 aprile, si è aperto il festival nella suggestiva location del parco di Queanbeyan , con l'esposizione di centinaia di veicoli e diverse migliaia di visitatori.

"Il gran numero di persone, provenienti da ogni parte d'Australia che ogni anno Auto Italia riunisce, sono esempio della passione che gli australiani nutrono per le auto italiane, capolavori di design, costruiti con amore ed entusiasmo, nonché all'avanguardia nella tecnologia, con un'attenzione speciale per le prestazioni che è ancora oggi al centro dei progetti di produzione", ha detto l'Ambasciatore Paolo Crudele nel suo intervento. Dal 1985 Auto Italia è uno dei principali eventi automobilistici in Australia; negli anni e' cresciuto sempre più in dimensioni fino a diventare il festival delle macchine italiane di maggior successo dell'Emisfero Sud, ha aggiunto.