Asti-Cuneo: apre il penultimo lotto dell'autostrada

"Oggi coroniamo un risultato che ha richiesto un periodo interminabile, a partire dagli anni '90.

Nel frattempo c'è stato il Covid, è iniziata una guerra in Europa, e abbiamo dovuto affrontare la mancanza dell'acciaio.

Abbiamo però avuto un grande supporto dalle istituzioni, che ci hanno aiutati nel nostro compito". Così oggi a Roddi (Cuneo) Bernando Magrì, ad della società Asti-Cuneo. Occasione, il taglio del nastro per l'apertura del lotto II.6b dell'autostrada Asti-Cuneo, 4,8 chilometri che connettono la tangenziale di Alba allo svincolo di Alba Ovest, collegando in modo diretto l'ospedale di Verduno. Mancano a questo punto solo 5 chilometri per il completamento dell'intera opera.

"Ammetto che il tempo richiesto è stato imbarazzante - ha detto Magrì - e per questo guardiamo con interesse al nuovo codice degli appalti. Per completare il collegamento manca il lotto II.6a, che sarà completato nei tempi previsti".

"Se pubblico e privato lavorano insieme nel rispetto dei ruoli - ha aggiunto l'amministratore del gruppo Astm, Umberto Tosoni - i risultati arrivano. Il nostro gruppo vuole continuare a investire in Italia: oggi chiudiamo quello che era un nervo scoperto, ed entro il 2024 completeremo l'intera opera con il lotto finale".

Il via libera alla Asti-Cuneo, ha ricordato il sindaco di Alba, Carlo Bo, fu dato nel settembre 1990: il primo finanziamento arrivò nel 1998 e il primo lotto fu inaugurato nel 2005.