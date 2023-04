3000 km di test artici per l'elettrico Mercedes eActors 300

Superati con successo i test artici, per la motrice elettrica Mercedes-Benz eActros 300 si avvicina l'avvio della produzione in serie, attesa per il prossimo autunno. Un esemplare da 25 tonnellate del camion articolato della Stella a zero emissioni ha percorso, in sei giorni, oltre 3.000 chilometri, dal Circolo Polare a Francoforte, per verifiche di efficienza e di tenuta allo stress del sistema elettrico e delle batterie, sia con condizioni meteo particolarmente rigide sia con ampi sbalzi di temperature in tempi contenuti.

Durante il tragitto, infatti, il veicolo è passato dalla neve e dai ghiacci della Scandinavia, alle condizioni urbane di esercizio in una metropoli continentale, come la città tedesca sul Meno. I sistemi di assistenza alla guida hanno dimostrato tutta la loro utilità, anche con le situazioni meteo più avverse. Le batterie hanno superato brillantemente la prova.

Equipaggiato con tre accumulatori da 112 kWh che assicurano 220 km di autonomia per pieno, il veicolo ha eseguito stop programmati per il rifornimento ogni 150 km, con tre cambi guida al giorno fra due conducenti.

In precedenza, l'eActros 300 era già stato sottoposto a test invernali nell'area finlandese di Rovaniemi, con funzionamento prolungato a temperature di -25 gradi centigradi. "Il viaggio da Rovaniemi a Stoccarda - ha sottolineato Christof Weber, responsabile a livello globale dei test per i camion Mercedes-Benz - ha dimostrato che l'eActros 300 come motrice è in grado di affrontare in modo affidabile tutte le sfide. Questo vale in termini di efficienza energetica e di ricarica, oltre che di comfort di guida e sicurezza".