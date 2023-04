Auto: Simson, sui biocarburanti ci sarà trattativa

Sui biocarburanti ci sarà una trattativa. Lo ha detto la commissaria Ue all'Energia Kadri Simson in un'intervista a Rainews 24. "Sì certo - ha detto rispondendo ad una domanda- i biocarburanti sono un argomento che viene trattato. Noi sosteniamo le iniziative a riguardo, è mia responsabilità sostenere i produttori, il supporto c'è ed è forte" ha detto. Simson ha spiegato che :"l'accordo sui veicoli è stato negoziato a lungo ed è stato raggiunto. Ora la Commissione aiuterà gli stati membri a mettere in atto le misure. Io personalmente -ha detto- ritengo che i veicoli elettrici saranno presto molto competitivi. Comunque la normativa era necessaria affinchè tutti si muovessero nella stessa direzione. Perchè un mercato unico e unito va a favore dei consumatori".

"La commissaria Simson ha confermato ciò che il governo ha spiegato in questi giorni - ha affermato il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto -. La trattativa sui bio-carburanti è aperta, e c'è da parte europea la disponibilità a discutere sulla base del principio della neutralità tecnologica. I motori endotermici non andranno in pensione nel 2035, e l'Italia sarà in prima fila sia sul fronte dei bio-carburanti, dove siamo già avanti, sia degli e-fuel, con i forti investimenti messi in campo sull'idrogeno. Naturalmente l'elettrico sarà una tecnologia importante per l'automotive del futuro. Ma non l'unica".