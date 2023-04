A Torino in arrivo 52 nuovi bus green a metano

Prosegue la svolta green del trasporto pubblico torinese con l'arrivo di 52 nuovi autobus a metano prodotti da Industria Italiana Autobus, che andranno a potenziare il servizio urbano e suburbano e sostituiranno i bus a metano del 2006, con una significativa riduzione delle emissioni di Co2 (-4%), Nox (-83%) e particolato (-98%). Da oggi i primi veicoli verranno gradualmente impiegati sulle linee 61, 27 e 57. Gli autobus sono stati acquistati con un finanziamento di 12 milioni, sostenuto per il 30% da Gtt e per il 70% con il contributo della Regione Piemonte. I nuovi Citymood 12 metri Cng, costruiti a Flumeri (Avellino) sono dotati di una tecnologia che prevede sistemi di ausilio alla guida per la prevenzione degli incidenti, come specchi retrovisori con telecamera, sistema di rilevamento ostacoli, visione periferica. Il design interno assicura abitabilità per tutti i passeggeri compresi quelli con ridotte capacità motorie, il cui accesso è garantito dal pianale totalmente ribassato e dalla pedana per persone con disabilità.