Nuova livrea firmata J.Demsky per Peugeot 9x8

Una collaborazione tra Peugeot e l'artista J. Demsky per la nuova della hypercar 9x8 che corre nel Campionato del Mondo Endurance Fia. La novità sarà svelata in esclusiva alla Milano Design Week, il prossimo 17 aprile. La casa del leone ha chiamatp l'artista per proseguire la tradizione di art cars e dopo aver annunciato una prima collaborazione artistica con Emeric Tchatchoua, fondatore di 3.Paradis, durante la presentazione europea del concept Inception, continua per la casa automobilistica la strategia di partnership con artisti di talento. J. Demsky, artista visivo di origine spagnola, immaginando la nuova livrea dell’Hypercar 9x8 non si è limitato a decorarla ma ha disegnato anche le grafiche delle tute e dei caschi dei piloti.

La presentazione di questa nuova livrea si terrà a Milano il 17 aprile, alla presenza di Matthias Hossann, direttore del design Peugeot, Phil York, direttore marketing e comunicazione del marchio e Gustavo Menezes, pilota del Team Peugeot TotalEnergies. La 9x8 sarà poi esposta al pubblico fino al 23 aprile. "Fin dall'inizio di questa collaborazione - ha commentato J.Demsky - sono stato affascinato da questo progetto perché amo la velocità, il design automobilistico, la precisione, il coraggio e la storia. Questa partnership enfatizza la sperimentazione e mi ha spinto a esplorare le infinite possibilità del futuro di Peugeot Sport, che è un marchio iconico nel mondo delle corse automobilistiche".