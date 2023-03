Napolitano, Concept prima vettura della nuova era di Lancia

"Il Concept Lancia è il manifesto del marchio per i prossimi 10 anni". Lo ha spiegato Luca Napolitano, ceo del marchio Lancia, che ha svelato le prime immagini in attesa dell'anteprima dle 15 aprile. "Si tratta di un concept 100% elettrico che rappresenta l'evoluzione di Lancia Pu+Ra Zero, la scultura tridimensionale presentata lo scorso novembre, durante il Lancia Design Day. Il Concept è la prima vettura della nuova era di Lancia, con caratteristiche che si ritroveranno sui modelli futuri, in termini di design, sostenibilità, tecnologia ed elettrificazione. Il 15 aprile p.v., il Concept Lancia sarà svelato in occasione dell'evento stampa Emozione Pu+Ra e sono certo che farà battere il cuore a tutti gli appassionati di Lancia nel mondo".

Il Concept Lancia - ha spiegato Napolitano - presenta un innovativo tetto circolare che garantisce una visione panoramica, gestendo al meglio la luce naturale proveniente dall'esterno. Questo elemento, elegante e raffinato, rinvia alle forme primitive e geometriche tipiche del Design Lancia e si sposa perfettamente con le linee sensuali della fiancata. Sul posteriore, il Concept Lancia presenta gli iconici fari rotondi, che rinviano all'anima più radicale del marchio ed alla leggendaria Lancia Stratos. La nuova scritta Lancia, posizionata tra i fari posteriori e realizzata con un font originale e distintivo, prende ispirazione dal mondo della Moda. Sul lunotto posteriore, alcune linee orizzontali avvolgenti rileggono, in chiave moderna, la famosa struttura frangisole a veneziana della Lancia Beta Hpe degli anni 70, che rimanda al concetto di home feeling e alle calde atmosfere delle dimore italiane, sensazione amplificata dall'ampia vetratura complessiva della vettura.