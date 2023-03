Citroën Gëneration Ami punta anche sullo sport

Dalle scuole alle società sportive, riparte l'attività educational sulla mobilità elettrica e la sostenibilità ambientale firmata Citroën Gëneration Ami. A fronte del successo della campagna Educational nelle scuole, 'GënerationAMI' amplia infatti i propri orizzonti e nel 2023 prosegue il suo percorso educativo trasformandosi in 'GënerationAMI, l’electric mobility per lo sport', mantenendo i due patrocini ministeriali e aggiungendo la collaborazione con la Lega Nazionale Pallacanestro. Tramite la sponsorizzazione di 20 società sportive, la campagna educational entra nelle palestre e nei palazzetti sportivi ed incontra i giovani e le giovani atlete. Sono coinvolte società sportive di differenti discipline sportive tra calcio, pallavolo, pallacanestro, judo, rugby e tennis. Il format del progetto rimane invariato rispetto alle edizioni rivolte alle scuole.

Anche gli oltre 11.500 atleti ricevono il kit digitale per approfondire la mobilità urbana elettrica con zero emissioni a vantaggio dell’ambiente, della salute dei cittadini e della comodità di guida. All’interno del kit è presente un questionario finale, grazie al quale i ragazzi potranno testare di aver appreso i contenuti del progetto e ricevere alla fine della compilazione un attestato di partecipazione che consente di ricevere i crediti formativi, in accordo con l’istituto scolastico. Come per l’edizione riservata alle scuole, tale questionario permette, inoltre, di partecipare al concorso a premi GënerationAMI che mette in palio, per un vincitore estratto tra tutti i partecipanti, un comodato d’uso gratuito di 6 mesi di Citroën Ami e per la società sportiva di riferimento un voucher di 500 euro per l’acquisto di materiale utile per la palestra.

I circa 2.000 ragazzi delle società sportive coinvolte vestono le divise brandizzate Citroën e i campi da gioco sono allestiti con striscioni e bandiere dell’iniziativa. Le società sportive e Citroën Italia diventano così promotori della crescita e sensibilizzazione delle nuove generazioni. Il parcheggio dei vari palazzetti sportivi, in occasione degli incontri formativi, sarà arricchito e colorato dal grande gazebo gonfiabile, da un divertente punto foto con hashtag #gënerationAMI e da un percorso creato ad hoc per mettersi alla prova a bordo di Citroën Ami.