Traffico: a Firenze torna la Ztl estiva notturna

Torna la Ztl estiva notturna a Firenze. Come previsto dal disciplinare, dal primo giovedì di aprile (quest'anno il 6 aprile) scatta la limitazione all'accesso al centro nel fine settimana. Rispetto a quanto previsto nel disciplinare la giunta comunale, si legge in una nota di Palazzo Vecchio, ha deciso di confermare l'orario già in vigore l'estate scorsa, ovvero dalle 23 di giovedì, venerdì e sabato alle 3 del giorno successivo. Confermata l'area interessata dai divieti: si tratta dei settori della Ztl diurna, ovvero A, B e O cui si aggiungono i settori G e F validi solo per il provvedimento estivo. Si tratta rispettivamente delle aree di piazza Cavalleggeri-lungarno della Zecca Vecchia-piazza Piave e dell'area del rione di San Niccolò. Per tutelare il rispetto dei divieti, si precisa ancora dal Comune, saranno riattivate le porte telematiche poste ai confini della Ztl con esclusione di quella in via dei Bastioni a causa del senso unico in vigore in viale Poggi. Il provvedimento andrà avanti fino all'1 ottobre.