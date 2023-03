Tra innovazione e mobilità torna Automotive Dealer Day

Svelati i contenuti del prossimo Automotive Dealer Day, in scena a Veronafiere dal 16 al 18 maggio. Quintegia, il centro studi e ricerca che si occupa di innovazione e networking, ha presentato il programma dell'appuntamento del quale è organizzatore e promotore per la ventunesima edizione.

Il tema 'Mobility Leaders', che dà anche il titolo all'evento, anticiperà lo scenario del futuro e accompagnerà i protagonisti del settore automotive nella trasformazione del business della mobilità in chiave sostenibile con 20 sessioni del Programma Contenuti, più di 60 relatori e oltre 90 realtà presenti in Area Business.

Alla manifestazione ci saranno anche ospiti di caratura internazionale come Mariarosaria Taddeo, professoressa all'Università di Oxford, ed Elisa Weltert, general manager South Europe di Maserati, oltre a rappresentanti di associazioni di dealer esteri come Geoffrey Pohanka, chairman della Nada, e Gerardo Pérez Giménez, presidente di Faconauto e Aecdr. Inoltre, per la prima volta verrà introdotta la traduzione simultanea in lingua inglese di tutte le sessioni del Programma Contenuti.

"I macro temi di approfondimento e riflessione della tre giorni veronese - ha dichiarato Alessandro Dal Bon, vice presidente dealer & industry solutions di Quintegia - sono gli elementi che delineano su cosa istituzioni, governo e protagonisti devono lavorare: Il cambiamento, la sfida verso la sostenibilità, l'accelerazione del prodotto elettrico, gli asset per una mobilità urbana contemporanea e l'innovazione come driver per portare sul mercato soluzioni diverse".